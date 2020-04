Une filiale de BAT planche sur un candidat vaccin sur la base de tabac

La pandémie de coronavirus Covid-19 frappe de plein fouet la vie quotidienne des Belges et l'économie. Quel est l'impact du virus sur votre santé et sur votre portefeuille? Les dernières informations et les analyses dans notre dossier.

Quatre avantages comparatifs

BAT cherche à présent à conclure des partenariats avec des agences gouvernementales en vue d'amener son candidat vaccin aux études cliniques le plus rapidement possible. "Nous sommes engagés avec la Food & Drug Administration aux États-Unis et recherchons des orientations sur les prochaines étapes", a déclaré David O'Reilly, le directeur de la recherche scientifique chez BAT.

Selon le groupe, qui entend contribuer sur une base non lucrative à ces développements, son candidat vaccin offrirait plusieurs avantages par rapport aux projets de vaccins classiques menés actuellement: il serait plus sûr, car les plantes de tabac n'hébergent pas d'agents pathogènes (moins d'effets secondaires); plus rapide, car les éléments du vaccin s'accumulent plus vite dans la plante (6 semaines, contre plusieurs mois pour les méthodes conventionnelles); sa formulation serait stable à température ambiante (pas besoin de réfrigération); enfin, il aurait le potentiel de susciter une réponse immunitaire moyennant la prise d'une seule dose.