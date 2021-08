Une fin d'année fiévreuse attendue chez UCB

L'avenir du bimekizumab, le potentiel futur blockbuster d'UCB se joue dans les mois à venir avec la décision de la FDA et une série de résultats d'essais cliniques de phase III. UBS recommande un achat de la valeur.

Bimekizumab. Habituez-vous à ce vocable et à sa déclinaison commerciale en Bimzelx si vous portez un intérêt à UCB . Il ne contient rien moins que les plus gros espoirs du groupe pharmaceutique dont le principal médicament, le Cimzia (36% des ventes en 2020) ne sera plus protégé par un brevet dès 2024.