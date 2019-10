Une molécule d'UCB démontre son efficacité contre le psoriasis

UCB annonce des résultats positifs pour "BE VIVID", la première des trois études de phase 3 évaluant l'efficacité et la sécurité du bimekizumab , un candidat médicament dans le traitement des adultes atteints de psoriasis chronique en plaques .

Pour les critères d'évaluation secondaires, la molécule s'est également avérée supérieure à l'ustekinumab (commercialisé par Johnson et Johnson sous le nom de Stelara) et au placebo pour l’élimination des lésions de la peau ("skin clearance").

Autres maladies visées

UCB précise qu’à ce stade l’innocuité et l’efficacité du bimekizumab n’ont pas été établies et qu'elles n’ont été approuvées par aucune autorité de réglementation dans le monde. Les résultats complets de BE VIVID seront présentés ultérieurement.