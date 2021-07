Une nouvelle usine belge de vaccins anti-covid financée par la BEI

Cette nouvelle unité aura une capacité de production maximale de 360 millions de doses par an grâce à trois lignes basées chacune sur la NevoLine, la plateforme de production disruptive mise au point par Univercells à ses débuts. Le projet est en réalité déjà quasiment terminé, puisque la biotech carolo s'est lancée dans la course aux vaccins contre le covid dès le début de la pandémie. Appelé Vega, le bâtiment, dont l'aménagement s'achève, fait partie du campus créé par Univercells sur le site de l'ancienne société informatique wallonne Systemat. Le financement accordé par la BEI servira également à financer d'éventuels programmes de codéveloppement d'un vaccin anti-Covid-19 avec des tiers.

Reste à savoir quel vaccin pourrait y être produit. Univercells et Exothera, sa filiale de sous-traitance pharmaceutique, ont déjà dévoilé deux accords pour des vaccins covid. La biotech carolo a annoncé en avril 2020 une collaboration stratégique avec les sociétés allemande Leukocare et italienne ReiThera pour le développement et la fabrication d'un vaccin à vecteur viral contre le Covid-19. Le projet, qui est fortement soutenu par le gouvernement italien, est toujours en phase d'étude clinique mais pourrait aboutir avant la fin de l'année.

Des vecteurs viraux

"Aujourd'hui, les perspectives seraient bien sombres sans les technologies de pointes sur les vaccins" a commenté de son côté le vice-président de la BEI, Kris Peeters. "Univercells est un acteur unique dans ce domaine grâce à sa technologie de biofabrication et avec lequel nous partageons des valeurs et des objectifs similaires visant à produire des vaccins et des médicaments biologiques de haute qualité, accessibles et abordables" a ajouté l'ancien homme politique flamand.