Une nouvelle vie pour Asit Biotech?

Le nom de ce partenaire n’est pas dévoilé. Mais si cette collaboration venait à se concrétiser - ce qui n’est nullement acquis pour le moment vu le caractère non liant de l’accord signé par les parties, souligne Asit - l’objectif serait de constituer un groupe actif en recherche et développement à la fois dans le domaine des allergies respiratoires et des allergies alimentaires.