Une protéine pour renforcer l'immunité des patients lourdement atteints de Covid-19

Une étude montre que l'interleukine-7 permet de restaurer un bon niveau de globules blancs chez les patients atteints du Covid-19 et pourrait faire baisser le taux de mortalité.

Dans un article cosigné avec plusieurs collègues dans la version en ligne du "Journal of the American Medical Association" (JAMA), il détaille les bons résultats obtenus avec un groupe de patients hospitalisés durant le premier pic de l’épidémie, entre fin mars et fin avril 2020.