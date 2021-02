Une spin-off de la VUB va s'installer sur le site Accessia Pharma à Liège

Accessia Pharma comptera bientôt une société de plus: Abscint, une jeune société spécialisée dans l'imagerie moléculaire pour lutter contre le cancer et les maladies cardiovasculaires et immunologiques, a choisi le site biopharmaceutique de Herstal pour assurer le développement de ses programmes cliniques.

Abscint est une spin-off de la VUB basée sur les travaux des équipes des professeurs Tony Lahoutte et Jo Van Ginderachter à la VUB et au VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) à Bruxelles. La technologie qu'elle a développée est basée sur des anticorps spécifiques aux antigènes des maladies visées. Ces anticorps à domaine unique peuvent être utilisés pour les applications d'imagerie moléculaire, une technologie d'imagerie novatrice utilisée pour le diagnostic des maladies, la sélection du traitement et le suivi. "Ces anticorps sont couplés en dernière étape à la substance radioactive et l’ensemble est ensuite lyophilisé avant la commercialisation. Ceci permet d’avoir un produit plus stable utilisable au niveau des services hospitaliers de médecine nucléaire, en scintigraphie", explique Eric Brandt, Investment Manager de l'invest régional Noshaq, qui a participé au tour de financement d'amorçage accompagnant ce déménagement en terre liégeoise.