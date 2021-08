Une tentative d'accord à l'amiable entre Perrigo et Coucke a échoué fin 2020

Marc Coucke et le consortium Waterland ont essayé d'accrocher un accord à l'amiable avec Perrigo fin de l'année passée concernant le prix d'Omega Pharma. Une tentative qui s'est soldée par un échec.

L'affaire a dès lors été portée devant le tribunal d'arbitrage Cepani. Selon un communiqué de presse diffusé par Perrigo ce lundi, l'instance a estimé que Marc Coucke et plusieurs fonds d'investissement (dont Waterland) ont "délibérément trompé" l'entreprise américaine lors du rachat d'Omaga Pharma.

Marc Coucke et Waterland doivent verser à Perrigo un montant en principal de 266 millions d'euros, soit quelque 350 millions avec les intérêts et les frais.

Selon Perrigo, le tribunal d'arbitrage a jugé que les vendeurs d'Omega Pharma avaient "intentionnellement dissimulé des informations importantes" et "délibérément trompé Perrigo par le biais d'une série d'actes frauduleux et par négligence".

Perrigo exige dès lors que l'argent se retrouve sur son compte dans les 30 jours suivant le jugement. Faute de quoi elle se réserve le droit d'intenter une action en justice pour obliger Marc Coucke et Waterland à payer la somme due.

Une vente qui remonte à 2015

Pour rappel, la procédure d'arbitrage portait sur la vente d’Omega Pharma à Perrigo, opérée début 2015. Les Américains avaient mis 3,8 milliards d’euros sur la table pour s’offrir le spécialiste flamand des médicaments OTC (Over The Counter, autrement dit les médicaments vendus sans prescription), mis à l'étalage par Marc Coucke et un consortium financier mené par Waterland.