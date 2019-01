Univercells a terminé sa plateforme révolutionnaire pour la production de vaccins

Créée en 2013 par Hugues Bultot (CEO) et José Castillo (directeur scientifique), Univercells s'est donné pour ambition d'aider à la production de médicaments à bas prix afin de rencontrer les besoins médicaux non satisfaits, notamment dans les pays en développement. Un objectif de santé qui a séduit la Fondation Bill & Melinda Gates, laquelle avait accordé en décembre 2016 une subvention de 12 millions de dollars à l'entreprise wallonne afin qu'elle développe une plateforme pour produire des doses de vaccins antipolio dix fois moins chères que ce qui existe actuellement.

Deux ans plus tard, le but est atteint. En innovant sur l'architecture du processus, la NevoLine "permet une production plus sûre, rapide et confinée avec une empreinte au sol minime", a fait valoir vendredi José Castillo, lors d'une présentation de la plate-forme en présence de Willy Borsus, le ministre-président wallon. Selon lui, "une usine conçue avec quatre unités NevoLine pourra délivrer jusqu'à 50 millions de doses de vaccin antipoliomyélitique inactivé trivalent par an à moins de 0,30 euro la dose". "Le tout pour un investissement évalué à 20 millions d'euros, contre 100 à 300 millions d'euros pour des installations classiques de production de vaccins", a précisé de son côté Hugues Bultot.