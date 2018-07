Univercells lève 16 millions avec l'aide de la fondation Gates

La biotech carolo a procédé à un nouveau tour de table mené par GHIF, un fond à impact de New-York mis sur pied par la Fondation Gates. Objectif: accélérer la commercialisation des plateformes pour la production de vaccins et traitements de substitution.

Créée en 2013 par Hugues Bultot (CEO) et José Castillo (directeur scientifique) , Univercells développe des mini-plateformes de bioproduction de la taille d’une grosse armoire pouvant fournir des vaccins et traitements à bas prix.

L’augmentation de capital, qui a été fortement sursouscrite, voit l’arrivée de nouveaux fonds renommés issus des trois continents, preuve de la crédibilité de cette jeune entreprise qui avait reçu fin 2016 un important financement (12 millions) de la Fondation Bill & Melinda Gates . Parmi les nouveaux venus, on trouve Global Health Investment Fund (GHIF), un fond new-yorkais d’impact (c'est-à-dire qui cherche à concilier rentabilité et impact social positif), mis sur pied à l'origine par cette même fondation Gates.

- The Innovation Fund, un fonds d’investissement dédié aux projets innovants de la chimie et des sciences de la vie et

- Inventures II, un fonds de capital-risque axé lui aussi sur les entreprises à impact sociétal.