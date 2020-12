Univercells reçoit une injection d'une septantaine de millions

Mais les Belges ne sont pas en reste. Le gouvernement fédéral (via son bras financier, la SFPI) et le gouvernement wallon (via la SRIW) ont eux aussi mis de l’argent sur la table, à l’instar d’une série de particuliers dont Christian Dumolin (TrustCapital), Guido Vanherpe (CEO du groupe de boulangerie industrielle La Lorraine), François le Hodey (IPM), Marc Speeckaert (Sofina - ex-directeur financier de Glaverbel et de Belgacom), Olivier van der Rest (Aliaxis) et Rodolphe de Spoelberch, actionnaire familial d’AB InBev.