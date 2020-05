Vaccins contre le coronavirus: la mauvaise "com" de Sanofi

Plusieurs jours

Les États-Unis pourraient bénéficier d'une avance de plusieurs jours ou semaines, selon le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, qui s'exprimait dans un entretien à l'agence Bloomberg. Un laps de temps finalement insignifiant quand on sait qu'il faudra au mieux un an , voire deux, pour produire ce vaccin tant attendu. Mais trop tard, le mal est fait: ces déclarations ont suscité une série de réactions indignées dans le monde politique français, de l'opposition de gauche à celle d'extrême droite.

Dans le premier camp, le chef de file des socialistes, Olivier Faure, a dénoncé les "jeux du marché", évoquant le bien-fondé d'une nationalisation et appelant le gouvernement à l'action. Dans le second, Marine Le Pen, patronne du Rassemblement national, pose la question: "est-ce qu'on pleure sur le patriotisme économique mis en place par les autres (les États-Unis, NDLR) ou est-ce que nous aussi on décide d'en faire un peu?". Elle souligne aussi que Sanofi "n'est plus une entreprise française". De fait, les actionnaires du groupe sont, à plus de 60%, des investisseurs étrangers.