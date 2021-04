Vésale Bioscience ouvre son capital et vise la bourse

Structure à trois pieds

Enfin, Vésale Bioscience abrite les recherches sur la phagothérapie . Vésale travaille sur les phages depuis quelques années déjà, mais le contrat signé avec la Défense il y a un an a donné un coup d'accélérateur à ces recherches en phagothérapie. À tel point que Vésale Bioscience finalise actuellement un appel de fonds de plus de 10 millions d'euros. De nouveaux investisseurs privés entreront au capital de cette branche .

À moyen terme, soit dans les deux à trois ans, Vésale Bioscience devrait faire son entrée en bourse dans le cadre d'une IPO . Jehan Liénart, le fondateur et CEO de Vésale Pharma devrait rester majoritaire du groupe et de ses entités .

Tueurs de bactéries

Pour mémoire, les phages sont des organismes vivants, tueurs de bactéries, qui offrent une alternative très prometteuse aux antibiotiques. "D'après les prévisions de l'OMS, la résistance aux antibiotiques sera l'une des principales causes de mortalité dans le monde en 2050 ", affirme Liénart. Avec une facture qui se chiffre en milliards de milliards de dollars. Le seul staphylocoque doré, fléau des hôpitaux, provoque aujourd'hui des hospitalisations longues, des handicaps et bien souvent la mort du patient.

Phages de synthèse

Dans le cadre de son partenariat avec la Défense, Vésale Bioscience travaille surtout sur la mise au point d'une forme sèche de ces destructeurs de bactéries vivants et a déposé des brevets d'un phagogramme. "Cette machine doit permettre de choisir au mieux, dans une bibliothèque la plus grande possible, les phages à utiliser pour tel type de bactéries. Plus la thérapie est ciblée, moins on risque des phénomènes de résistance", explique Liénart. À terme, la technologie pourrait permettre de concevoir des phages synthétiques par adjonction d'ADN.