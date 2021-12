Vésale Bioscience primée au niveau européen

Vésale Bioscience, spin-off de Vésale Pharma spécialisée dans la phagothérapie, s'est vu décerner le prix de la start-up en sciences de la vie la plus innovante d’Europe, lors de la 10e édition de BioFIT, l'un des plus importants événements en Europe de collaboration académie-industrie et d’innovations dans le domaine des sciences du vivant. C'est aussi un lieu important d’investissement en capital d'amorçage et capital-risque en sciences du vivant. Cette année, 92 dossiers ont été déposés toutes catégories confondues. Le comité de sélection a retenu 47 projets, qui ont pu se présenter devant un jury d’experts.