Vésale Pharma cède sa branche cosmétique à Sylphar pour 6 millions d'euros

Vésale Pharma a décidé de se concentrer exclusivement sur son core business des probiotiques. La vente de la gamme cosmétique AxiTrans & AxiDeo permettra à la société namuroise d' ouvrir un tout nouvel axe de recherche et développement en matière de solutions microbiotiques "et de rester à la pointe de la technologie en ce domaine", espère-t-elle.

Un enjeu capital

Vésale Pharma conduit ses recherches dans ce domaine en étroite collaboration avec des Instituts de Recherche de renom, comme l’Institut Pasteur de Lille (France), ainsi que des Universités belges et internationales, comme l’UGent, l’UCLouvain, et la Texas A&M University (États-Unis). "Les découvertes de l’importance du microbiome en matière de santé et de bien-être constituent en effet un enjeu capital pour le futur de la santé dans le monde", a ajouté Jehan Liénart.