Vésale Pharma se lance dans la recherche vétérinaire

Vésale Pharma, la société wallonne spécialisée dans le développement de solutions microbiotiques, a annoncé lundi l'ouverture d'un département de Recherche et Développement sur les probiotiques à usage vétérinaire ainsi que sur l’étude de bactériophages spécifiques au monde animalier. L'entreprise namuroise a décidé de confier la direction des recherches à usage vétérinaire à Cyrille Ngassam Tchamba, chercheur issu de l’Université de Liège et de l’Université des Sciences de la Vie de Norvège , spécialiste des maladies infectieuses et de l’utilisation thérapeutique des bactériophages.

Un projet pour les porcelets

Vésale Pharma participe déjà depuis 2017, notamment avec les Universités de Liège et Gembloux, à un important projet de Recherche appelé "PORCBIOTA". Ce projet porte sur le développement et la mise au point de suppléments "symbiotiques" à destination des porcelets et vise à réduire de manière drastique l’utilisation des antibiotiques chez ces animaux. Un symbiotique est une solution qui combine à la fois un prébiotique et un probiotique. "Je suis convaincu, a fait valoir dans un communiqué Jehan Liénart, PDG-Fondateur de Vésale Pharma, qu’envisager l’axe de recherche de solutions alternatives aux antibiotiques par l’utilisation thérapeutique de probiotiques adaptés et/ou de bactériophages spécifiques ouvre une voie pour une médecine humaine ou vétérinaire plus que prometteuse."

Un segment prometteur

En Belgique et en Wallonie, les acteurs du monde de la biopharma prennent de plus en plus conscience de la vigueur du segment vétérinaire, rentable, moins risqué et peu développé. Même si la santé animale n’est qu’une goutte d’eau par rapport à l’énorme marché des médicaments pour humains, il comporte certains avantages. L'accès au marché et aux revenus est plus rapide, parce que les produits peuvent être validés plus rapidement. Et dans de nombreux pays, il existe d'énormes besoins non satisfaits, qu'il s'agisse d'animaux de compagnie ou d'élevage.