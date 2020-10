Vesalius BioCapital investit dans la biotech allemande Topas Therapeutics

Topas Therapeutics est une spin-out d'Evotec, acteur mondial spécialisé sur la découverte de médicaments et les partenariats de développement. Située à Hambourg, cette société biotech a développé une technologie unique pour induire la tolérance immunitaire par des antigènes spécifiques. Cette nouvelle approche a le potentiel de traiter de manière plus efficace et plus sûre les maladies auto-immunes, les allergies et les réactions immunitaires médicamenteuses.