Vinventions et Innologic créent des serre-masques en bouchon

Inventives, l’entreprise wallonne et sa consœur flamande ont mis au point un modèle de serre-masques fait avec des bouchons synthétiques recyclés. Vendus au prix coûtant, le but n’étant pas de faire du profit sur le dos de la crise.

Parmi les initiatives d’industriels belges pour contribuer à la lutte contre le Covid-19, le cluster (réseau d'entreprises) wallon du plastique Plastiwin en signale une bien sympathique mise en place par Vinventions et Innologic . Ces deux sociétés collaborent pour fabriquer et vendre au prix coûtant des serre-masques faits au départ de... bouchons synthétiques recyclés!

Des pots de fleurs aux serre-masques

Les deux sociétés coopèrent déjà depuis des années dans la collecte et le recyclage des bouchons synthétiques. Vinventions gère les collectes, essentiellement auprès d’associations sur les marchés belge et français, qu’elle rémunère pour les bouchons que celles-ci lui rapportent. Certains cavistes, comme la maison Nicolas, participent également à ces opérations de ramassage. Vinventions livre ensuite ces bouchons usagés à Innologic, qui les transforme en granulats. Ces derniers servent comme matière première pour différentes applications, telles que des pots de fleurs, des palettes, des panneaux pour clôture, etc.