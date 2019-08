Volition peaufine un nouveau test sanguin

L’un de ces essais cliniques est mené avec le conglomérat chinois Fosun (actionnaire notamment du Club Med et d’Ageas), qui possède une division médicale. Le second est le fruit d’un partenariat avec l’université nationale de Taiwan. L’étude comporte 1.200 sujets, dont 1.000 atteints du cancer. Les premiers résultats sont attendus début 2020. "Nous sommes moins avancés en Europe, où nous sommes à la recherche d’études cliniques pour développer ces produits, admet le CEO de l’entreprise, Gaëtan Michel. Nous avons juste pour l’instant une collaboration avec le CHU de Liège, qui est extrêmement prometteuse, pour des preuves de concept sur l’humain."

Historiquement, le développement le plus avancé de la société était celui d’ un test de dépistage du cancer colorectal . La biotech devait valider ce premier test dans le cadre d’une campagne nationale de dépistage de cette pathologie au Danemark. Mais le projet a pris beaucoup du retard et Volition, qui collabore également avec Taiwan dans ce domaine, est à la recherche de nouvelles études pour ce test.

Une filiale aux USA

Les tests de dépistage du cancer de l’entreprise sont issus d’une technologie basée sur des biomarqueurs (des modifications sur les nucléosomes, un assemblage de protéines et d’ADN) qui permet de détecter très tôt un cancer ciblé avec une simple goutte de sang. Une petite révolution en oncologie. "On a touché à différents cancers, comme celui du pancréas ou de la prostate, mais on focalise dorénavant sur le poumon et le colorectal. Sinon, cela part dans tous les sens", souligne encore Gaëtan Michel.