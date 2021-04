"Vote de confiance" de Gilead dans le potentiel de Galapagos

L'accord stratégique de 10 ans conclu en 2019 entre Galapagos et Gilead a été consolidé malgré les déboires rencontrés par la biotech belge.

À tel point qu’aujourd’hui, la société pèse moins en bourse (4,36 milliards d’euros) que sa position de trésorerie fin 2020 (5,2 milliards). Depuis lors, le CEO et fondateur de Galapagos Onno van de Stolpe a été flanqué d’une belle-mère, des actionnaires mécontents tentent de monter un recours collectif contre la société et ses dirigeants et l’action a été sortie de l’indice de référence de la Bourse d’Amsterdam. La dèche totale, quoi...