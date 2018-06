Vous cherchez un ophtalmo ou un dermato en urgence?

Trouver un ophtalmo, un dermato ou un dentiste dans l’urgence peut s’avérer parfois extrêmement complexe . Et bien souvent, les nouveaux outils comme les plateformes de réservation médicale en ligne peuvent s’avérer inadéquats à cause de leurs contraintes. Ce qui pousse de nombreux patients à opter pour les urgences, alors que leur cas relève davantage du spécialiste ou du généraliste.

Via ce nouvel outil entièrement gratuit, les patients s’enregistrent via leur smartphone et accèdent à une liste de médecins libres proches de chez eux. Le patient choisit le docteur qui répond à ses demandes (heure, endroit de consultation) après avoir complété un questionnaire reprenant les principaux symptômes. Il est même possible de joindre une photo de la lésion. Tout cela reste complètement anonyme.