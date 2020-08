Wallonia Stock Exchange

Été 2020. La tech avec Apple et Tesla règne sur Wall Street, tandis que les biotechs et les medtechs font la pluie et le beau temps sur les pavés de la Bourse de Bruxelles. Il y a d’abord IBA, parmi nos plus beaux fleurons avec ses solutions de protonthérapie pour lutter contre le cancer et dont le cours de l’action s’est gonflé mercredi de 31% sur fond d’un accord significatif avec la Chine. Et puis il y a Nyxoah, la dernière pépite à la mode. Ses dirigeants viennent d’annoncer leur introduction sur Euronext. Objectif: lever les 60 millions d’euros qui doivent leur permettre de développer l’implant sur lequel ils misent pour révolutionner le traitement de l’apnée du sommeil. Ils l’espèrent.