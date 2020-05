Weimat à même de fabriquer 100.000 masques par mois

Certaines entreprises belges fabriquent des masques buccaux de protection dans une relative discrétion. C'est notamment le cas de Weimat et d'Airwatec, qui produisent un modèle réutilisable en thermoplastique.

Dans les cantons de l'est, deux entreprises wallonnes fabriquent et commercialisent depuis quatre semaines déjà des masques buccaux réutilisables. Dans une relative discrétion, Weimat et Airwatec produisent des masques en matière souple thermoplastique, avec filtre. La mise au point du modèle et le gros de la fabrication sont le fait de Weimat, tandis qu'Airwatec fournit les filtres. Ils en ont déjà vendu plus de 10.000, à des entreprises, des dentistes, des infirmières, des kinés et des pharmaciens en Belgique et en Allemagne. Quelques industriels bien connus ont passé commande, parmi lesquels le constructeur automobile Audi Bruxelles, le sidérurgiste ArcelorMittal ou encore le verrier Saint-Gobain.

"Le filtre est certifié FFP2, la partie masque pas encore, mais nous espérons obtenir sa certification d'ici la fin de la semaine prochaine." Alex Weiss CEO de Weimat

"Le filtre est certifié FFP2, la partie masque pas encore, mais nous espérons obtenir sa certification d'ici la fin de la semaine prochaine", souligne Alex Weiss, le CEO de Weimat. Cette entreprise des 60 personnes qui exploite deux sites de production, à Eupen et à Thimister, fabrique des pièces complexes en matière plastique pour l'industrie automobile, l'aéronautique, le spatial, la défense et la mécanique de précision. Elle réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros par an. Interpellée par la crise pandémique, sa direction a "challengé" son bureau d'étude, qui a développé le modèle de masque en deux semaines, après quoi la production a commencé il y a un mois.

Jusqu'à 100.000 masques par mois

"On a reconverti deux de nos machines à injection pour les fabriquer, détaille Alex Weiss. On est en mesure de réagir très rapidement à l'évolution des commandes. À plein régime, on pourrait en produire jusqu'à 100.000 par mois." Comme la plupart des entreprises, Weimat a été touché par la crise et a dû mettre une partie de son personnel en chômage temporaire. "Il y a trop de travail dans certains départements et pas assez dans d'autres", commente le CEO.

10 Euros Les masques se vendent 10 euros pièce par lot de 20, les filtres 20 cents par pièce.

Si les masques peuvent être lavés et désinfectés autant de fois qu'on veut, le filtre doit être changé quotidiennement, voire toutes les quatre heures en cas d'utilisation intensive en milieu hospitalier ou dans un cabinet de dentiste.

Weimat négocie avec des chaînes de pharmacie pour distribuer les masques et les recharges filtres. Les masques se vendent 10 euros pièce par lot de 20, les filtres 20 cents par pièce.