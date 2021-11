Wishbone veut s'imposer dans la chirurgie dentaire reconstructive

La société de technologie médicale liégeoise lève 2,7 millions et nomme un nouveau CEO. François Blondel fait son entrée comme nouvel investisseur et devient président.

Restée plutôt discrète depuis sa création il y a sept ans par quelques scientifiques de l'ULiège, la société de technologie médicale Wishbone est en train de changer de dimension.

Implantée à Flémalle, cette petite entreprise d'une dizaine de personnes vient de clôturer un tour de table de 2,7 millions d'euros qui va lui permettre de préparer la certification et la commercialisation à l'international de sa gamme de produits, basés sur une technologie de régénération osseuse innovante pour la chirurgie dentaire reconstructive.

8 milliards de dollars Le marché des implants dentaires devrait dépasser les 8 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années.

Le tour a été soutenu par les fondateurs, les professeurs Eric Rompen, France Lambert et Geoffrey Lecloux, et les actionnaires actuels: The Faktory, Noshaq, Epimède et la SRIW. Pour rappel, The Faktory est un fonds d'investissement privé d'amorçage fondé par Pierre L'Hoest, ancien CEO et fondateur d'EVS, et Simon Alexandre (CETIC, Nest'Up).

Un nouvel investisseur fait son entrée: Innode, la société du multi-entrepreneur François Blondel (Kitozyme, Kiomed...). Ce dernier devient président du conseil d'administration, où siège déjà comme administrateur indépendant un autre nom connu du secteur de la biotechnologie, Thomas Lienard (CEO de Bio-Life, ex-Bone Therapeutics).

Une longue expérience

La levée de fonds comprend également des financements bancaires et publics régionaux non dilutifs. Autre changement dans la gouvernance: l'arrivée d'un nouveau CEO en la personne du britannique Daniel Bee, qui bénéficie d'une longue expérience dans le secteur des technologies médicales.

"La gamme de nos produits est basée sur un matériau de xénogreffe fabriqué à partir d'os naturel provenant de bovins belges." Daniel Bee CEO de Wishbone

Wishbone, qui possède sa propre usine de fabrication à Flémalle, s'adresse au marché des implants dentaires. Celui-ci devrait dépasser les 8 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, tiré par une population vieillissante et l'accessibilité croissante de la chirurgie esthétique et reconstructive.

"Lorsque les gens perdent une dent ou ont besoin de reconstruire de l'os pour soutenir un implant, le chirurgien-dentiste doit utiliser un matériau de greffe osseuse pour établir une fondation dans laquelle ils peuvent placer le nouvel implant", explique le nouveau CEO de la spin-off. "L'os de la mâchoire est l'os le plus solide et le plus dense du corps humain, de sorte que le succès de la reconstruction dépend fortement de la qualité du matériau de greffe osseuse. La gamme de nos produits est basée sur un matériau de xénogreffe (une greffe où le donneur est d'une autre espèce biologique que le receveur, NDLR) fabriqué à partir d'os naturel provenant de bovins belges", indique Daniel Bee.

Les xénogreffes sont extrêmement populaires auprès des chirurgiens, en particulier en Europe, car elles combinent les qualités cicatrisantes de l'os naturel et peuvent être traitées pour éliminer tout risque associé aux tissus humains. Mais les principaux produits de xénogreffe sont basés sur une technologie vieille de 30 ans. Selon Daniel Bee, la technologie de Wishbone, basée sur un nouveau procédé de fabrication qui préserve les qualités naturelles les plus importantes du matériau, "offre une guérison beaucoup plus rapide et la possibilité de placer des implants dentaires plus tôt".