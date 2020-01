Yvan Verougstraete (Medi-Market) est le Manager de l'année 2019

Pour sa 35e édition, le jury du prix du Manager de l'année a élu Yvan Verougstraete, le CEO du groupe de parapharmacie Medi-Market.

"Le 7 janvier, je serai peut-être élu Manager de l’Année", nous disait il y a deux semaines Yvan Verougstraete, le fondateur et CEO du groupe Medi-Market. Son voeu a été exaucé: un jury composé de journalistes du magazine Trends-Tendances et d’experts des milieux économiques et financiers l’a élu ce lundi soir Manager de l’année 2019, lors d'une cérémonie organisée à Brussels Expo, en présence de plus de 1.300 personnalités du monde économique.

Yvan Verougstraete succède à Jean-Jacques Cloquet, l’ex-patron de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) passé à la direction du parc animalier Pairi Daiza.

Yvan Verougstraete succède ainsi à Jean-Jacques Cloquet, l’ex-patron de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) passé à la direction du parc animalier Pairi Daiza. Il coiffe au poteau neuf autres nominés: Fabien Pinckaers (Odoo), Axel Kupisiewicz (Lasea), Agnès Flémal (WSL), Yves Caprara (Prayon), Olivier Chapelle (Recticel), Alain Lahy (Baobab Collection), Philippe Foucart (Technord), Christian Lange (Glutton) et Damien de Dorlodot (Decube Group).

À 44 ans, Yvan Verougstraete voit ainsi récompensées son "audace" et sa "bonne gestion", qui ont permis de développer, en cinq ans, une chaîne qui emploie 650 collaborateurs et compte à ce jour 41 parapharmacies et 19 pharmacies. Le jury couronne ainsi "un véritable entrepreneur qui aime ‘partir d’une page blanche’".

Medi-Market, qui s’est diversifié en créant des instituts de soins et internationalisé en acquérant une société italienne et en ouvrant un magasin dans le nord de la France, entend poursuivre sur sa lancée en 2020. Au programme: l’ouverture de 10 nouvelles parapharmacies en Belgique et 4 en Italie. De quoi lui permettre de porter son chiffre d’affaires de 139 millions d’euros en 2019 à 200 millions cette année.

Juriste de formation (UCL), titulaire d’un MBA de la Vlerick Business School, Yvan Verougstraete a débuté sa carrière chez McKinsey, avant de devenir à 27 ans directeur opérationnel (COO) de Delitraiteur. Il crée ensuite la société Divine Cuisine, une cuisine centrale livrant des plats préparés aux acteurs de grande distribution, qu’il revendra plusieurs années plus tard au groupe Viangro, avant de lancer Medi-Market en 2014.