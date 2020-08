ZenTech cite l'Etat en référé pour des tests Covid non payés

L'Etat belge a passé commande, mi-avril, de 3,65 millions de tests de détection du Covid-19 à la société Zentech. Dont coût: près de 20 millions d'euros. Ces tests ont été certifiés fin avril par l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

L'avantage de ce test sérologique est double. Réalisé via le prélèvement d'une goutte de sang, il est rapide (15 minutes maximum). Et comme il cible à la fois les anticorps de lutte contre le Covid et les "anticorps mémoire" qui révèlent une immunité, sa fiabilité garantit un maximum de 2,5% de tests faussement négatifs.