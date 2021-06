Alliance belgo-belge pour rendre l'ARN messager moins onéreux

À peine créée, Quantoom Bisociences, la filiale innovation d’Univercells, conclut un accord avec la société anversoise eTheRNA pour produire des systèmes de production d’ARN moins chers.

Quantoom Biosciences n’a pas trainé: la filiale créée récemment par la société carolo Univercells pour développer de nouveaux procédés de fabrication de vaccins et de traitements à ARN messager moins onéreux, vient d’annoncer un premier accord avec la biotech flamande eTheRNA immunotherapies.

Quantoom, en cours d'installation à Nivelles sur le site d'une autre filiale du groupe (Univercells Technologies), est dirigée par José Castillo, cofondateur et Chief Technical Officer (CTO) d’Univercells. La société, qui doit devenir la filiale innovation d’Univercells, veut construire, en quelque sorte, une "version ARN messager" de la première plateforme mise au point par Univercells pour produire des vaccins viraux et des biomédicaments. Le but est de réduire fortement, notamment grâce à l’utilisation d’ingrédients de substitution, les coûts de production très élevés de cette nouvelle technologie, qui a permis la mise au point rapide de vaccins contre le covid.

Une plateforme technologique

Quantoom et eTheRNA travailleront ensemble pour créer une plateforme technologique avancée à faible empreinte pour la production de thérapies abordables à base d'ARN, "qui peuvent être utilisées soit dans les installations existantes, soit rapidement déployées dans les zones où les besoins sont urgents" ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué commun.

Lire aussi Univercells veut démocratiser la technologie de l'ARN messager

Contrairement aux grandes et coûteuses usines de production d'ARN existantes, ce système de fabrication sera basé sur des petites unités modulaires d'ARN, "qui peuvent être facilement expédiées dans plusieurs régions géographiques". La seule exigence sera que le RPS soit situé à l'intérieur d'une salle blanche appropriée avec une alimentation électrique ininterrompue.

"Actuellement, l'offre mondiale d'ARN est entravée par le manque d'installations de production dédiées et par le coût de construction de nouvelles usines." Bernard Sagaert COO d'eTheRNA

Selon les termes de l'accord, eTheRNA transférera la technologie de fabrication à Quantoom avec tous les matériaux et données nécessaires au développement du nouveau procédé. Quantoom sera responsable de la commercialisation du système à l'échelle mondiale, les redevances liées aux ventes étant payables à eTheRNA. Les ventes et la distribution internationales devraient commencer en 2023 après la production de RPS en Belgique. "Actuellement, l'offre mondiale d'ARN est entravée par le manque d'installations de production dédiées et par le coût de construction de nouvelles usines. Le système de production d’ARN va révolutionner la façon dont l'ARN est produit et distribué à l'échelle mondiale" a fait valoir Bernard Sagaert, COO d'eTheRNA.

63 millions d'euros Etherna, qui compte 70 employés à Niel et à Gand, a déjà levé 63 millions d'euros de capital-risque.

Etherna, qui compte 70 employés à Niel (près d’Anvers) et à Gand, a déjà levé 63 millions d'euros de capital-risque. La société a été créée en 2013 par le Professeur Kris Thielemans, comme spin-off de la VUB. Elle a créé une coentreprise avec China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings fin 2020 pour tester, commercialiser et fabriquer ses traitements contre le cancer en Chine.

Un vaccin par voie intranasale