Amyl Therapeutics, le nouveau projet de Pierre Vandepapelière

L'ancien patron d'Imcyse a créé Amyl Therapeutics, une biotech qui va développer un traitement contre l'amylose. La jeune pousse vient déjà de lever 18 millions d'euros.

En quittant définitivement la biotech liégeoise Imcyse fin 2019, Pierre Vandepapelière avait laissé entendre qu'il allait se lancer dans de nouvelles aventures dans les sciences du vivant. On en sait un peu plus sur son nouveau projet: il s'agit d'une biotech appelée Amyl Therapeutics, qui se consacre à la lutte contre l'amylose, un groupe de maladies causées par des protéines qui finissent par entraîner un dysfonctionnement des organes et même la mort. La société a été fondée en novembre 2020 par Florent Gros et Pierre Vandepapelière. Ce dernier en est le directeur général et médical.

Située elle aussi à Liège, la nouvelle société vient de clôturer une belle levée de fonds de série A de 18,3 millions d'euros. Ce tour de table est composé de 8,6 millions d'euros de fonds propres apportés par Noshaq (ex-Meusinvest), Mérieux Participations, Sambrinvest et d'autres investisseurs privés. Il comprend également un financement non dilutif de 9,7 millions d'euros de la Région wallonne (DG06). Les investisseurs fondateurs sont Noshaq, Mérieux Participations, Smedvig Funds, Ifoghas investments, Life Science Foundation, Kenneth Buckfire et 6K Venture Capital.

Avec les fonds levés, Amyl prévoit de produire une forte preuve de concept préclinique pour ses principaux candidats thérapeutiques et de mettre en place un processus de production dans le cadre de sa préparation clinique. La société développe une plateforme technologique (appelée ClariTY) pour le traitement de toutes les formes d'amylose. L'amylose est un groupe de maladies caractérisées par une production endogène de protéines mal repliées qui s'agrègent sous forme de fibrilles amyloïdes insolubles et forment des dépôts dans divers organes et tissus. De ce fait, certaines fonctions des organes sont défaillantes et provoquent des symptômes spécifiques. Elle évolue le plus souvent vers une forme sévère et peut toucher tous les organes. Le rein, le cœur, le tube digestif et le foie sont le plus souvent touchés. Mais l'amylose peut aussi atteindre les os, les articulations, la peau, les yeux, la langue.

Il existe de très nombreuses formes et causes différentes de cette maladie. On connaît environ 30 protéines différentes qui peuvent être à la base de l'amylose. La vieillesse ou une inflammation chronique telle que la polyarthrite rhumatoïde peuvent également conduire à l'amylose.

"La plateforme ClariTY offre l'opportunité unique de générer des candidats thérapeutiques capables de cibler tous les types de fibrilles amyloïdes." Pierre Vandepapelière Cofondateur et CEO d'Amyl Therapeutics

L'amylose touche actuellement entre 30.000 et 45.000 personnes aux États-Unis et en Europe. La forme la plus courante de la maladie touche environ 70% des patients diagnostiqués avec une amylose systémique. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement efficace pour les différentes formes établies. "La plateforme ClariTY offre l'opportunité unique de générer des candidats thérapeutiques capables de cibler tous les types de fibrilles amyloïdes, une cause clé de l'amylose", a commenté dans un communiqué Pierre Vandepapelière. "Nous pensons que les nouvelles thérapies présentant ce profil constitueront une avancée majeure dans le traitement des maladies causées par les fibrilles amyloïdes et disposeront d'un avantage concurrentiel significatif."

