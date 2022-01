Année folle pour argenx qui va dépenser plus d'un milliard de dollars

Après l’euphorie boursière qui a entouré l’annonce par argenx , le 17 décembre, du feu vert américain pour la mise sur le marché du Vyvargt , un traitement contre la myasthénie grave, les confettis commencent à retomber . Depuis le plus haut historique atteint le 31 décembre (315,3 euros), le titre a reflué, en effet , de 7,5% , cédant même 1,1% ce vendredi matin.

Objectifs stratégiques

Pourtant, la biotech a dévoilé aujourd’hui ses objectifs stratégiques pour 2022 qui se traduisent par un menu particulièrement copieux reposant sur trois axes: - la poursuite du déploiement géographique du Vyvgart avec des sésames attendus au Japon et en Europe, en plus du lancement de la commercialisation aux USA; - des résultats de cinq essais cliniques testant l’efgartigimod, sa molécule vedette, anticipés d’ici au premier trimestre 2023; - le développement du pipeline de ce produit pour quatre nouvelles indications médicales .

Il y a un peu moins d'un an, en février 2021, argenx avait levé un milliard de dollars via une offre globale.

Pour mettre en œuvre cet ambitieux programme, argenx va devoir puiser profondément dans ces caisses qui, fin décembre, totalisaient 2,3 milliards de dollars. Elle anticipe un "cash burn" représentant la moitié de ses réserves, soit un bon milliard. Et c’est ce qui a sans doute refroidi quelque peu le marché ce matin. À titre de comparaison, sur les neuf premiers mois de 2021, 624 millions de dollars ont été dépensés contre 390 millions pour la même période de 2020.

Lever du cash?

À cette vitesse, et sans revenus conséquents tirés de la vente du Vyvgart, la biotech pourrait bien devoir se tourner vers les marchés dans les trimestres à venir pour se refinancer en émettant de nouvelles actions. À moins qu’elle ne conclue une alliance stratégique avec une big pharma, comme Galapagos a pu le faire. La direction d’argenx n’a cependant jamais manifesté d’attirance pour une telle option privilégiant plutôt des partenariats ponctuels pour certaines de ses molécules en développement.

