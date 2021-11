Aquilon renforce son conseil avec deux pointures de la pharma

La spin off de l'ULiège recrute deux grands formats de l'industrie pharmaceutique pour accroître ses ressources et mieux définir sa stratégie.

D'autre part, Michael Melling a entamé sa carrière dans le secteur pharma avant de prendre la tête d'un des plus importants chasseurs de têtes haut de gamme , basé à Amsterdam. Il viendra en appoint pour conseiller Aquilon en matière de recrutement de pointe et dans la gestion de ses ressources. "Ce sont des formats de niveau international que l'on trouve peu en Belgique", se réjouit Paul Maes, CEO d'Aquilon pharma.

Trois études

Avec trois études cliniques en cours pour différentes applications thérapeutiques, Aquilon est à un stade délicat de son développement. La spin off de l'ULiège a toujours besoin de fonds pour assurer sa croissance et le financement de ses recherches. Une levée de fonds de 18 millions est en cours, mais "plus difficile que prévu", reconnaît Paul Maes, "malgré de réelles et fortes marques d'intérêt pour nos recherches. Cela devrait bouger plus favorablement au tout début de l'année prochaine."