BCI Pharma, la petite biotech liégeoise aux grandes ambitions

Licencier le plus tôt possible

Une troisième initiative, plus en amont, se situe dans le domaine du cancer. BCI Pharma collabore également avec des centres de recherche et des laboratoires en Belgique et dans d'autres pays, dont les États-Unis et la Norvège. "Nous voulons être une société globale, avec une collaboration internationale", fait valoir Dominique Surleraux. "Ce qui est important, c'est de communiquer sur nos projets de recherche. On cherche des candidats qui veulent développer nos produits candidats pré-cliniques. On essaie de licencier le plus tôt possible. Mais si on ne trouve pas de partenaires, on envisagera une augmentation de capital. On essaiera alors de créer un peu plus de valeur et de bénéficier également d'aides au développement clinique. Je n'apprécie pas trop brûler l'argent des investisseurs", souligne le CEO.