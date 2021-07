Bertrand Alexandre devient le nouveau CEO du BioPark de Gosselies. Il remplace Florence Bosco, qui va diriger une société ayant rejoint le pôle carolo des sciences du vivant.

Le Français Bertrand Alexandre succède à Florence Bosco à la tête du BioPark de Gosselies, le pôle carolo des sciences du vivant, qui connaît actuellement une forte expansion.

Né il y a deux décennies d’une stratégie initiée par l’ULB et la Région wallonne, le BioPark regroupe dans le bassin carolo quelque 85 acteurs dans les domaines de la biotechnologie et de la biopharmacie.

Bertrand Alexandre, diplômé en sciences économiques et commerciales en France, arrive fort de son expérience de 30 ans, notamment, comme chef d'entreprise dans la pharmacie et la biotechnologie. Il est passé, entre autres, par Sanofi, GSK, Boehringer Mannheim et Celyad.

Le nouveau CEO aura pour mission de faire croître et d'étendre le Biopark et ses 85 membres, comprenant des start-ups locales, des entreprises internationales, des institutions académiques et des hôpitaux. Une priorité sera d'attirer de nouvelles entreprises, y compris internationales, "dans le cadre de l'ambitieux déploiement de nouvelles installations en cours", a fait valoir Brussels South Charleroi BioPark (BSCB) dans un communiqué.

Une nouvelle biotech

Florence Bosco restera à Gosselies puisqu'elle rejoint, comme CEO, une société de développement pharmaceutique américaine ayant rejoint récemment le BioPark.

3.000 Emplois Le bassin du BioPark représente environ 3000 emplois de plus de 30 nationalités différentes.

