Biotalys prépare son IPO

La biotech gantoise, spécialisée dans la lutte contre les champignons et les insectes nuisibles, fera son entrée à la Bourse de Bruxelles dans les prochaines semaines.

La biotech Biotalys va prochainement entrer en Bourse. L'entreprise gantoise compte déjà Gimv et Ackermans & van Haaren parmi ses actionnaires, et verra bientôt BNP Paribas et la SFPI les rejoindre.