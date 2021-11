Bone Therapeutics a trouvé un partenaire chinois pour son produit phare

Bone Therapeutics a conclu un accord avec Link Health pour la cession des droits mondiaux de l'ALLOB qui est actuellement évalué dans une phase IIb. L'action a bondi de 18% à l'ouverture.

Bone Therapeutics a conclu un accord non contractuel avec le groupe chinois Link Health portant sur les droits mondiaux de l’ALLOB, la thérapie osseuse allogénique développée par la biotech carolo.

Bone Therapeutics sera éligible, dès la conclusion de l’accord final, au remboursement de ses coûts de R&D, ainsi qu’à des paiements d'étapes commerciales pouvant atteindre jusqu’à 60 millions d'euros au total et à des redevances échelonnées sur les ventes nettes pouvant atteindre jusqu’à 25% du montant.

Lire aussi La biotech Bone Therapeutics sur le fil du rasoir

Pas de paiement initial

Toutefois, cet accord n’engendrera aucun impact financier immédiat, autre que la prise en charge de tous les coûts de développement, dans la mesure où aucun paiement initial n’est actuellement prévu. La raison? Un précédent accord de licence signé en octobre 2020 déjà avec Link Health, mais aussi avec un autre groupe chinois, Shenzhen Pregene Biopharma. Cet accord cédait les droits de développement, de fabrication et de commercialisation d’ALLOB en Chine à Pregene et les attribuait dans d'autres pays d'Asie à Link Health. "Ce précédent accord a déjà débouché et débouche encore sur des paiements" nous a expliqué Miguel Forte, le CEO de Bone Therapeutics. "Cet accord-ci garantit, lorsqu'on arrivera au marché, des bonnes conditions en termes de paiements d'étapes et de redevances. Link Health va surtout désormais supporter tous les coûts que l'on dépense pour le développement d'ALLOB."

Ce support de Link Health comprend, selon le CEO, l’essai en cours de Phase IIb d'ALLOB sur les fractures du tibia, les coûts liés au processus de développement (industrialisation) et à la fabrication d’ALLOB, ainsi que les futures études cliniques de phase III qui devraient avoir lieu en Chine, en Europe et aux États-Unis. Bone Therapeutics continuera à organiser elle-même la suite des études. "Le know how se trouve chez nous. C'est nous qui avons fait le développement d'ALLOB. Et nous continuerons à le faire, mais en étant remboursés de nos dépenses", selon Miguel Forte.

"Le know how se trouve chez nous. C'est nous qui avons fait le développement d'ALLOB. Et nous continuerons à le faire, mais en étant remboursés de nos dépenses". Miguel Forte CEO de Bone Therapeutics

Ce nouveau partenariat, salué par une envolée du cours sur Euronext, devrait être bouclé d'ici à la fin de l’année. Pour faire simple, Pregene s'occupera de la Chine et Link Health aura le reste du monde, Europe et USA y compris.

Sur le fil du rasoir

Grâce à cet accord, Bone Therapeutics sera désormais en mesure de concentrer l’intégralité de ses ressources au développement de sa plateforme CSMi (cellules souches mésenchymateuses). "Cela va nous permettre d'aller au-delà de notre indication de base, l'orthopédie, pour appliquer notre expertise en thérapie cellulaire au développement de produits de thérapie génique et cellulaire présentant de fortes propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices, pour le traitement de pathologies aigües potentiellement mortelles" a encore souligné le CEO. La société carolo a déjà commencé à travailler sur un nouveau produit de thérapie cellulaire allogénique prêt à l’emploi (BT-20), qui pourrait combattre le syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA), observé notamment dans plusieurs cas sévères de Covid-19. "On va élargir pour les inflammations du poumon et aussi l'envisager pour les problèmes liés à la transplantation de la moelle osseuse", a encore précisé Miguel Forte.

L’annonce d’un tel partenariat n’est pas une surprise étant donné la situation financière délicate de l’entreprise qui, avec 9,3 millions d’euros dans ses caisses à la fin septembre, se trouvait sur le fil du rasoir.