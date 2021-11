Bone Therapeutics s'envole en bourse après son accord avec Link Health

Pas de paiement initial

Concrètement, Bone Therapeutics continuera de travailler en étroite collaboration avec Link Health et Pregene sur l’ensemble des activités de développement. Link Health sera responsable de tous les futurs développements , incluant l’essai en cours de Phase IIb d'ALLOB sur les fractures du tibia, et prendra en charge les coûts liés au développement, au processus de développement (industrialisation) et à la fabrication d’ALLOB.

Ce nouveau partenariat, qui devrait être bouclé d’ici la fin de l’année, est distinct et indépendant de l’accord de licence signé en octobre 2020 portant sur les droits de développement, de fabrication et de commercialisation d’ALLOB en Chine pour Pregene et à Hong-Kong, Macau, Singapour, Taïwan, en Thaïlande et en Corée du Sud pour Link Health.