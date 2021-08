Bone Therapeutics tombe sur un os avec son gel JTA-004

Le futur du JTA-004 en question

En d’autre termes, aucune différence statistiquement significative n’a été observée dans la réduction de la douleur du genou entre le JTA-004, le placebo et le comparateur actif trois mois après le traitement . Bone espérait commercialiser ce gel début 2023

En revanche, une différence statistiquement significative en faveur de JTA-004 et du comparateur actif par rapport au placebo a pu être observée au cours d’une analyse post-hoc dans un sous-groupe de patients présentant des scores de douleur plus élevés à l’inclusion précise la biotech carolo.

Bone Therapeutics examinera, en collaboration avec des partenaires existants et potentiels, les différentes options concernan t le futur développement du JTA-004.

ALLOB en phase IIb

La biotech va désormais se concentrer sur le développement de son actif principal, sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique , comprenant notamment ALLOB. Ce dernier est actuellement évalué dans une étude de Phase IIb randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo chez 178 patients présentant une fracture tibiale fraîche avec un risque de retard ou d’absence de consolidation .

La finalisation du recrutement est attendue au cours du premier semestre 2022 et les premiers résultats pour la fin de l'année prochaine .

Bone Therapeutics signale enfin qu’elle intensifie ses efforts pour étendre son portefeuille de produits aux stades pré-clinique et clinique à de nouvelles indications, en améliorant et en "professionnalisant" la capacité thérapeutique de sa plateforme de thérapies cellulaire et génique.