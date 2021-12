Celyad Oncology devient encore un peu plus américaine

Celyad a annoncé le lancement d'un placement privé qui devrait la mettre à l'abri jusqu'au premier semestre 2023. Le fonds d'investissement américain Fortress injecte 32,5 millions de dollars.

Celyad Oncology est désormais à l'abri du besoin pour de nombreux mois: la société de Mont-Saint-Guibert spécialisée dans les thérapies cellulaires contre le cancer a conclu un accord avec une filiale de l'américain Fortress Investment Group en vue d'un placement privé de 6,5 millions d'actions ordinaires pour un produit brut de 32,5 millions de dollars (28,7 millions d'euros).

La biotech, côtée sur Euronext Bruxelles mais également sur le Nasdaq américain, va émettre des actions ordinaires au prix de 5 dollars, environ 4,42 euros par action, ce qui représente une prime de 18,5% par rapport au prix moyen pondéré en fonction des volumes de ces 30 derniers jours. La période de souscription se clôture le ou vers le 8 décembre. L'ADR de Celyad avait clôturé jeudi à 3,56 dollars et à 3,19 euros en bourse de Bruxelles.

Financer la croissance

À l'issue de ce placement, Fortress détiendra 28,8% des actions de Celyad Oncology, ce qui en fera le premier actionnaire. Jusqu'à présent, il s'agissait de l'homme d'affaires Serge Goblet à travers sa holding Tolefi. Fortress Investment Group est un important fonds d'investissement alternatif basé à New York. Il propose des stratégies d'investissement alternatives et traditionnelles aux investisseurs institutionnels et privés. Il a été racheté en 2017 par le japonais SoftBank Group.

Fin juin, Celyad n'avait plus que 12 millions d'euros en caisse. Elle estime désormais qu'avec cette levée de fonds, sa trésorerie devrait être suffisante pour financer les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement jusqu'au premier semestre 2023. L'annonce de vendredi a fait s'envoler l'action de la société sur Euronext.

Celyad Oncology a l'intention d'utiliser le produit net du placement privé pour financer ses dépenses de R&D et pour découvrir et développer de nouveaux produits précliniques. Bien qu'elle soit une société pionnière du secteur des sciences du vivant en Wallonie, Celyad est passée par des étapes complexes ces dernières années. Après l'abandon de sa thérapie cellulaire C-Cure, pour soigner l'insuffisance cardiaque chronique, elle s'est recentrée entièrement sur l'immuno-oncologie via les fameuses cellules CAR-T en reprenant la société américaine OnCyte. Mais malgré la publication régulière de nouvelles dans ce domaine, elle n'a pas encore entamé de phase 2 d'étude clinique.

Une plateforme

La société belgo-américaine a aujourd'hui trois programmes en développement en phase 1, dont deux candidats CAR-T allogéniques (où le donneur et le receveur sont différents) et un candidat CAR-T autologue, pour le traitement des tumeurs solides et hématologiques. L'un des programmes le plus prometteur semble être le CYAD-211, testé pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire, car il valide la nouvelle plateforme shRNA (petit ARN en épingle à cheveux), une approche différente pour développer des thérapies cellulaires CAR-T allogéniques.