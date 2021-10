Cette biopharma belge cotée a le vent en poupe

Jusqu’à présent, les investisseurs qui ont participé à l’IPO d’Hyloris , en juin de l’année dernière, ne peuvent que se féliciter de leur choix. Introduite au prix de 10,75 euros par action , la biopharma spécialisée dans la reformulation de médicaments existants a, depuis lors, grimpé de 28%, après avoir piqué du nez les six premiers mois avec un plus bas à 9 euros.

Et cela, sans compter le bond de 6% à 14,65 euros affiché aujourd’hui. Le potentiel de croissance sur douze mois atteint encore 14% si l’on se base sur l’objectif de cours moyen des trois brokers qui suivent la valeur (16,8 euros) et qui sont tous les trois à l’achat.

Avancée sans douleur pour le Maxigesic

Hyloris a annoncé ce mardi matin que le Maxigesic IV a été approuvé au Royaume-Uni et en Irlande. Cet anti-douleur non opioïde est composé de paracétamol et d’ibuprofène en solution pour perfusion pour le traitement de la douleur post-opératoire. Les ventes là-bas débuteront au premier trimestre.