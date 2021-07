Cobepa examine sa sortie des labos de bioanalyse BioAgilytix

Fondée en 2008, BioAgilytix est une société de recherche contractuelle (dite "CRO" dans le jargon) de premier plan, spécialisée dans la bioanalyse de grandes molécules, c'est-à-dire chargée de les identifier, les quantifier et les caractériser dans l'optique d'une obtention d'autorisation de mise sur le marché. Avec ses laboratoires situés en Caroline du Nord, dans le Massachusetts et à Hambourg, l'entreprise aux plus de 600 employés fournit ses services aux acteurs de toute taille de pharma et du monde des biotechs.