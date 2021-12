Coup de pouce de la BEI aux tests PCR ultra-rapides de MiDiagnostics

Parmi les principaux actionnaires de l'entreprise, on peut citer Marc Coucke et Urbain Vandeurzen.

Les essais sur le terrain de ce test PCR très rapide ont débuté le mois dernier, principalement à l'aéroport de Zaventem. L'outil est basé sur la technologie des puces du centre de recherche IMEC et permet de rendre un verdict dans les 15 minutes.

Vers une commercialisation au printemps?

Deuxième génération de tests

MiDiagnostics est issue de l'IMEC, le principal institut de recherche sur les semi-conducteurs au monde, et de l'université Johns Hopkins. Parmi les principaux actionnaires de l'entreprise, on peut citer Marc Coucke et Urbain Vandeurzen, ce dernier étant président du conseil d’administration. Depuis sa création en 2015, elle a déjà collecté 150 millions d'euros, le prêt de la BEI compris.