Coup de pouce européen pour le nouveau fonds biotech wallon

Le Fonds européen d'investissement (FEI) a pris une importante participation dans Eden Biocapital, le nouveau fonds biotech qui doit devenir opérationnel dans quelques mois.

Le secteur wallon des sciences du vivant va bientôt compter un acteur supplémentaire: le premier closing d'Eden Biocapital, le nouveau fonds créé par deux anciens de la société Ogeda et la SRIW pour investir dans des sociétés de biotechnologie en Wallonie et à l'étranger, est en cours de finalisation. Il vient de franchir une étape importante avec un apport du Fonds européen de Développement (FEI), la filiale capital risque de la Banque européenne d'Investissement (BEI). Le montant de cette injection n'est pas connu, mais il est décrit comme "assez important" par les connaisseurs du dossier.

Un trio

Eden Biocapital, dont les futurs bureaux seront logés au sein du BioPark de Gosselies, est l'œuvre d'un trio spécialisé dans les sciences du vivant: Jean Combalbert, Graeme Fraser et Philippe Degive. Les deux premiers sont les anciens dirigeants de la société carolo Ogeda, rachetée en 2017 pour 800 millions par le japonais Astellas. Philippe Degive est quant à lui le spécialiste des investissements en biotechnologie du fonds public SRIW. Un invest régional qui a déjà marqué son accord pour monter jusqu’à 30 millions dans le nouveau fonds.

Les fondateurs s'étaient donné comme but de collecter au final entre 100 et 150 millions d'euros. Un objectif qui reste d'actualité. "Quand on constitue un fonds d'investissement tel que celui-là, on démarre avec un certain montant, puis généralement il y a un deuxième puis un troisième closing" explique Philippe Degive, qui quittera la SRIW pour devenir associé-gérant du fonds.

"L'objectif est de commencer nos activités vers la fin de l'année avec un montant minimal sous gestion de 80 millions." Philippe Degive SRIW et partner Eden Biocapital

"Nous avions envisagé un premier closing à partir de 50 millions pour démarrer les activités. L'accord que nous avons obtenu du Fonds européen d'Investissement nous conduit à relever cette taille minimale. Aujourd'hui, l'objectif est de commencer nos activités vers la fin de l'année avec un montant minimal sous gestion de 80 millions, que l'on espère faire passer dans les mois qui suivent à un chiffre compris entre 100 et 150 millions d'euros" poursuit Philippe Degive. "À ce jour, la SRIW et le FEI sont les investisseurs les plus importants. Deux autres sociétés d'investissement publiques belges ont également déjà marqué leur accord pour nous accompagner. Pour le premier closing, on ne va pas étendre à d'autres fonds publics. Nous devons maintenant nous focaliser sur des investisseurs privés en complément. On cherche une vingtaine de millions pour venir compléter les engagements déjà reçus".

Les interventions viseront d'abord les sociétés en fin de développement pré-clinique.