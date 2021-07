CureVac sur la corde raide après la confirmation de ses mauvais résultats cliniques

Malgré un taux d'efficacité de 48%, la biotech allemande CureVac espère toujours décrocher une approbation des autorités de régulation pour commercialiser son vaccin.

Les pays européens vont peut-être devoir se passer du cinquième vaccin qui devait être approuvé dans l'UE: les résultats définitifs des essais cliniques à grande échelle du vaccin développé par le laboratoire allemand CureVac ont en effet confirmé que ce dernier n'était efficace qu'à 48% pour prévenir le Covid-19.

Un taux bien plus faible que les autres vaccins à ARN messager, qui rend incertain l'avenir de ce produit pré-commandé par la Commission européenne à hauteur de 405 millions de doses. Un apport qui aurait été bienvenu - mais pas indispensable - pour l'Europe, alors qu'une course contre la montre est engagée pour vacciner un maximum de citoyens afin de contrer la propagation des nouveaux variants du virus.

53% Dans la tranche d'âge des 18-60 ans, l'efficacité du vaccin de CureVac atteint 53%.

Malgré ce revers, CureVac espère toujours décrocher une approbation des autorités de régulation pour commercialiser son vaccin, a indiqué le patron de la société, Franz-Werner Haas. La biotech allemande fait valoir que la performance est légèrement meilleure dans la tranche d'âge des 18-60 ans, où l'efficacité atteint 53%. Finalement pas si loin des taux affichés par le vaccin de Johnson & Johnson (66%).

Formes graves

Et au sein de ce groupe, l'effet protecteur contre les formes modérées et graves de la maladie atteint 77 % et il est de 100% dans la prévention des hospitalisations et des décès. Soit un chiffre identique à tous les autres vaccins pour les cas les plus graves et mortels. Selon Franz-Werner Haas, CureVac a donc "le potentiel d'apporter une contribution importante" à la lutte contre le Covid-19 si le vaccin est réservé à la tranche 18-60 ans et est fourni aux pays qui manquent cruellement de vaccins.

Le premier régulateur à se prononcer sur le vaccin sera l'Agence européenne des médicaments (EMA). Dans l'absolu, un taux d'efficacité global de 48% n'est pas éliminatoire. Le vaccin contre la malaria du géant britannique GSK a reçu un feu vert il y a 4 ans avec des résultats inférieurs, proches de 40%, tandis que les premiers vaccins contre la grippe affichaient des scores de 20%. Le problème pour le covid est qu'il y a des alternatives de plus en plus nombreuses: quatre vaccins concurrents ont été approuvés par l'UE et d'autres (Sanofi-GSK, Novavax, Reithera...) devraient suivre. En Europe, où une majorité de la population a déjà reçu une première dose, plus personne ne voudra sans doute d'un vaccin moins efficace. On peut aussi douter que les pays démunis de moyens puissent l'accepter sans sourciller.

Des analyses complémentaires

La société allemande relève aussi que son vaccin est "le seul à ce jour à avoir démontré une protection robuste" contre les formes les plus graves "avec un spectre confirmé de 15 variants". Un argument qui risque de ne pas tenir la route très longtemps puisque les produits de BioNTech et Moderna ont prouvé, lors d'analyses complémentaires, une efficacité supérieure face aux principales mutations du coronavirus.

La formulation choisie par CureVac, notamment son dosage plus faible, pourrait expliquer sa moindre performance. De même que le type d'ARN utilisé, non modifié, à la différence de ses deux concurrents qui ont ainsi obtenu une molécule plus stable. Certains spécialistes soulignent que CureVac n'aurait pas employé la même technique que ses concurrents pour permettre à l'ARN messager d'arriver à la cellule sans se faire repérer par le système immunitaire.