De bons résultats cliniques pour le produit pilote de Novadip

Des résultats à deux ans sur le produit historique de Novadip valident la technologie de la société et ouvrent les portes à son successeur, qui pourrait arriver sur le marché US en 2024.

L'étude a inclus 32 patients au total, dont 23 étaient des patients NVD-001, dans des centres en Belgique, en Pologne et en République tchèque. Elle comprenait une période de suivi initial de 12 mois après la chirurgie et un suivi à long terme de 12 mois. "Ces résultats démontrent que notre technologie peut se mettre sans aucun support dans une cage ou dans un trou. On a formé de l'os en dehors d'un site osseux" a commenté le docteur Denis Dufrane, CEO et fondateur de la société.