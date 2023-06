Donaldson reprend Univercells Technologies pour 136 millions d'euros

Située à Nivelles, Univercells Technologies est une coentreprise créée en 2020 par Univercells avec Gamma Biosciences , une société soutenue par le fonds américain de capital investissement KKR. Elle est dédiée à l'industrialisation de plateformes disruptives destinées à la production de vaccins et de produits pour les thérapies géniques et cellulaires.

Univercells Technologies compte plus d'une centaine d'employés dans le monde. Elle a enregistré environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 . "Elle a été acquise pour une contrepartie en espèces de 136 millions d'euros, sans trésorerie, sans dette et sous réserve d'ajustements de clôture", a précisé Donaldson dans son communiqué.

Une dizaine d'acquisitions

Elle sera intégrée dans la division "Life Sciences" du groupe américain, qui est coté à la Bourse de New York (NYSE) et dont le siège est à Minneapolis. Fondé en 1915, Donaldson est leader mondial de produits et solutions de filtration. Il cherche à se diversifier dans le secteur des sciences du vivant. Donaldson réalise un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars et compte plus de 2.800 employés dans une quarantaine de pays. Il a réalisé une dizaine d'acquisitions depuis 2014.