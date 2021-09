Euronext attire une medtech helvético-néerlandaise

Chutes accidentelles

Deux dispositifs à l'essai

La thérapie d'Onward repose sur deux dispositifs, l'un implantable (ARC-IM) et l'autre externe (ARC-EX) , qui ciblent chacun différents niveaux de lésions de la moelle épinière et potentiellement d'autres troubles, tels que la maladie de Parkinson et les accidents vasculaires cérébraux. Les deux plateformes n'ont pas encore obtenu le feu vert des autorités réglementaires pour la commercialisation , mais ont chacune obtenu la désignation de "dispositif révolutionnaire" par la FDA, l'agence de santé américaine.

Le dispositif externe fait actuellement l'objet d'essais dans le cadre d'une étude clinique qui a débuté en janvier 2021. "Quand l'étude sera terminée avec succès et si la société obtient les approbations, nous prévoyons de commercialiser la plateforme ARC-EX aux États-Unis et en Europe en 2023", nous a expliqué le CEO de l'entreprise, l'Américain Dave Marver. "La plateforme ARC-IM pourrait être lancée aux États-Unis et en Europe en 2024 pour rétablir la tension artérielle et le contrôle du tronc."