Le vaccin anti-Covid-19 de Novavax autorisé dans l'UE

Cette validation du Nuvaxovid à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité des médicaments à usage humain (CMUH) de l'AEM en fait le cinquième vaccin autorisé dans l'Union européenne, après les deux vaccins à ARNm (Comirnaty de Pfizer et BioNTech, Spikevax de Moderna) et les deux vaccins à vecteurs viraux (Vaxzevria d'AstraZeneca et le vaccin de Janssen, filiale de Johnson & Johnson).