Feu vert européen pour la pilule Estelle de Mithra

À base d'estétrol

Le lancement commercial d'Estelle en Europe se fera progressivement au cours du second semestre, d’abord en Allemagne, en Autriche et en Pologne. Une fois lancé, Estelle sera le premier contraceptif à base d’un nouvel œstrogène sur le marché européen depuis plus d'un demi-siècle. Actuellement, le marché européen total des contraceptifs est évalué à environ 2,4 milliards d'euros par an. Suite à cette approbation européenne, Gedeon Richter paiera 15 millions d'euros à Mithra.