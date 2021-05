Feu vert pour un traitement contre le covid de GSK et Vir à base d'anticorps

Également connu sous le nom de VIR-7831 ou GSK4182136, ce traitement a été développé par GlaxoSmithKline (GSK) et Vir Biotechnology . Il se fixe sur les protubérances du coronavirus et l'empêche ainsi de pénétrer dans les cellules de l'organisme. Le sotrovimab est administré par perfusion intra-veineuse.

Ce médicament pourra être utilisé chez tous les patients âgés de 12 ans et plus qui n'ont pas besoin d'apport en oxygène supplémentaire et ne risquent pas d'être gravement malades, selon l'avis de l'EMA.