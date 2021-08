Forte hausse des ventes d'IBA au premier semestre 2021

Le carnet de commandes global d'IBA en matière d’équipements et de services reste élevé, à 1,1 milliard d'euros.

Le spécialiste belge de la protonthérapie a enregistré une progression de 25% de ses revenus, qui ont atteint 137,2 millions d'euros. La trésorerie nette du groupe s'élève à 69 millions.

La société de Louvain-La-Neuve fait état d'un REBIT positif de 0,7 million, contre une perte de 9,9 millions au premier semestre 2020. Les pertes nettes totales du groupe s’élèvent à 1,9 million, contre 12 millions pour l'exercice équivalent en 2020.

429 millions d'euros Le carnet de commandes en équipements a atteint un niveau record de 429 millions d'euros.

Le carnet de commandes en équipements a atteint un niveau record de 429 millions d'euros, tandis que le carnet de commandes global en matière d’équipements et de services reste élevé, à 1,1 milliard. Les prises de commandes atteignent 78,8 millions pour la division protonthérapie et autres accélérateurs, avec des revenus en hausse de 29,5 % qui ont atteint 110,8 millions. La division dosimétrie a enregistré des prises de commandes pour 26,8 millions d'euros, pour atteindre le même niveau que l’année dernière et un chiffre d’affaires en hausse de 9,2 %, 26,4 millions. Les performances de la division services sont stables, "les centres restant pleinement opérationnels", note IBA.

L'entreprise néo-louvaniste indique disposer d'un "bilan solide" avec 69 millions de trésorerie nette (pour 65 millions à fin 2020) et une position de trésorerie nette (non auditée) de plus de 110 millions aujourd'hui.

"Bien que les défis posés par le Covid-19 continuent d’avoir une incidence, la résilience du groupe est évidente", a commenté Olivier Legrain, le CEO de la société. "En effet, avec une très forte prise de commandes pour la division autres accélérateurs et une bonne dynamique pour les divisions protonthérapie et dosimétrie, nous sommes confiants dans le maintien de nos bonnes performances au second semestre et au-delà."

