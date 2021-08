Galapagos perd son super fan et souffre en bourse

Après le bilan mitigé du programme Toledo dévoilé à la mi-juillet, Deutsche Bank a divisé par deux son objectif de cours sur Galapagos et a sorti la valeur de sa liste d'achat.

Nouveau coup de pression ce lundi matin pour Galapagos qui perdait à 4% à 49,4 euros. Depuis la mi-juillet et l’annonce des résultats mi-figue mi-raisin du programme Toledo, censé prendre le relais des espoirs déçus du filgotinib, aux États-Unis, le titre ne parvient plus à quitter cette zone de 50 euros, son niveau le plus bas depuis cinq ans.